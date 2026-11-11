Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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11.11.2026 12:12:00
Apple killt eigene Supportforen - ohne Angabe von Gründen
Apple Support Community" />
Apple hat eine so merkwürdige wie kritikwürdige Entscheidung getroffen: Der Konzern schließt die seit Jahren vorhandenen Selbsthilfeforen. Warum, bleibt offen.
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