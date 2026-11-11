Apple Aktie

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WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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11.11.2026 12:12:00

Apple killt eigene Supportforen - ohne Angabe von Gründen

Glitchendes Logo der <a href=Apple Support Community" />

Apple hat eine so merkwürdige wie kritikwürdige Entscheidung getroffen: Der Konzern schließt die seit Jahren vorhandenen Selbsthilfeforen. Warum, bleibt offen.

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03.11.26 Apple Verkaufen DZ BANK
03.11.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Apple Underweight Barclays Capital
03.11.26 Apple Neutral UBS AG
03.11.26 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
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Apple Inc. 322,45 0,53% Apple Inc.

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