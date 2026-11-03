Apple Aktie
|293,05EUR
|-9,20EUR
|-3,04%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Apple von 390 auf 380 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Übertroffene Erwartungen im Geschäft mit iPhone und Mac stellten die Preismacht von Apple unter Beweis, schrieb Michael Ng in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Hinsichtlich des "kritischen iPhone-Zyklus" ist er somit beruhigt. Steigende Speicher- und KI-Kosten belasteten allerdings den Ausblick./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 22:05 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Buy
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 380,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 338,32
|
Abst. Kursziel*:
12,32%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 338,32
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,32%
|
Analyst Name::
Michael Ng
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.
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|Apple Overweight
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|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:58
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:55
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:58
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:55
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|30.09.26
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|295,05
|-2,38%
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|08:00
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|07:53
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07:44
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:58
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:56
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:55
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:55
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|adidas Sell
|UBS AG
|02.11.26
|FUCHS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
|02.11.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|02.11.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|02.11.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|02.11.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|02.11.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Polytec verkaufen
|Baader Bank
|02.11.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|BP Buy
|UBS AG
|02.11.26
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|02.11.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|02.11.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|BP Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|02.11.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.