Apple Aktie

293,05EUR -9,20EUR -3,04%
Apple ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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03.11.2026 06:58:36

Apple Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Apple von 390 auf 380 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Übertroffene Erwartungen im Geschäft mit iPhone und Mac stellten die Preismacht von Apple unter Beweis, schrieb Michael Ng in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Hinsichtlich des "kritischen iPhone-Zyklus" ist er somit beruhigt. Steigende Speicher- und KI-Kosten belasteten allerdings den Ausblick./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 22:05 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Buy
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
$ 380,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 338,32 		Abst. Kursziel*:
12,32%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 338,32 		Abst. Kursziel aktuell:
12,32%
Analyst Name::
Michael Ng 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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06:58 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
06:55 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 Apple Neutral UBS AG
26.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 295,05 -2,38% Apple Inc.

Aktuelle Aktienanalysen

08:33 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:21 Philips Market-Perform Bernstein Research
08:00 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
07:53 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
07:44 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:35 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:58 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
06:56 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:55 Alstom Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:55 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:43 adidas Sell UBS AG
02.11.26 FUCHS Hold Jefferies & Company Inc.
02.11.26 Sanofi Sector Perform RBC Capital Markets
02.11.26 Boeing Kaufen DZ BANK
02.11.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
02.11.26 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
02.11.26 Ahold Delhaize Sector Perform RBC Capital Markets
02.11.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
02.11.26 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
02.11.26 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
02.11.26 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Microsoft Kaufen DZ BANK
02.11.26 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
02.11.26 Ryanair Buy UBS AG
02.11.26 Linde Halten DZ BANK
02.11.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 AstraZeneca Buy UBS AG
02.11.26 AstraZeneca Overweight Barclays Capital
02.11.26 DWS Group Buy UBS AG
02.11.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
02.11.26 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
02.11.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
02.11.26 Polytec verkaufen Baader Bank
02.11.26 Shell Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.11.26 GSK Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.11.26 Vonovia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.11.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.11.26 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.11.26 BP Buy UBS AG
02.11.26 Knorr-Bremse Buy UBS AG
02.11.26 BBVA Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.11.26 Assicurazioni Generali Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.11.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.11.26 Sanofi Equal Weight Barclays Capital
02.11.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 BP Kaufen DZ BANK
02.11.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
02.11.26 BBVA Neutral UBS AG
02.11.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
02.11.26 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
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