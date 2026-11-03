Apple Aktie
|293,05EUR
|-9,20EUR
|-3,04%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple von 360 auf 355 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Debatte werde sich nun vor allem um die veränderte Arithmetik zwischen Wachstum im Hardware- und Servicebereich drehen, schrieb Samik Chatterjee in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar nach der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht. Während die Preismacht Apple im Hardware-Bereich antreibe, bremse das schleppendere Servicegeschäft derzeit die Gewinnentwicklung./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 21:17 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 21:34 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 355,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 338,32
|
Abst. Kursziel*:
4,93%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 338,32
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,93%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
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|06:55
|Apple Overweight
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|Apple Overweight
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|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Goldman Sachs Group Inc.
|06:55
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
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|19.10.26
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|14.09.26
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|10.09.26
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|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.26
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|294,15
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|07:53
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|07:44
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:58
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:56
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:55
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:55
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|adidas Sell
|UBS AG
|02.11.26
|FUCHS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
|02.11.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|02.11.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|02.11.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|02.11.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|02.11.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Polytec verkaufen
|Baader Bank
|02.11.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|BP Buy
|UBS AG
|02.11.26
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|02.11.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|Sanofi Equal Weight
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|02.11.26
|CTS Eventim Overweight
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|02.11.26
|BP Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|02.11.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.