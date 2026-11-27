Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
27.11.2026 22:49:35
Apple May Consider Ceramic Design For 20th-Anniversary IPhone
(RTTNews) - Apple Inc. (AAPL) may be exploring ceramic components for its 20th-anniversary iPhone, expected to launch in 2027, according to recent leaks. The reports suggest the company could be considering a limited-edition model featuring ceramic elements, although the details remain unclear.
Leaker Fixed Focus Digital says it has seen ceramic components for next year's flagship iPhone, while another source notes that production capacity may be limited. The project could advance to mass production if it passes engineering validation, though it's unclear whether ceramic will be used for the rear panel, main enclosure, or smaller exterior parts.
Some speculation may stem from confusion with Apple's existing Ceramic Shield technology. The 2027 anniversary models are also expected to feature a major glass-focused redesign and a quad-curved display. Apple has not confirmed these reports or its plans for the device.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
22:34
|NYSE-Handel: Dow Jones letztendlich freundlich (finanzen.at)
|
22:34
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite steigt letztendlich (finanzen.at)
|
22:34
|Zuversicht in New York: S&P 500 klettert letztendlich (finanzen.at)
|
20:04
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite am Nachmittag in Grün (finanzen.at)
|
20:04
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
20:04
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones klettert nachmittags (finanzen.at)
|
19:20
|OpenAI countersues Apple for stealing trade secrets (Financial Times)
|
18:01
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 bewegt sich am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|23.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|328,15
|1,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.