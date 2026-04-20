Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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20.04.2026 22:57:25
Apple names new chief executive to replace Tim Cook
John Ternus will take over running the technology giant as Cook steps up to become executive chairman.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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