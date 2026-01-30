Apple Aktie
|215,50EUR
|-0,30EUR
|-0,14%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple nach Zahlen von 315 auf 325 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Quartalsbericht und der Ausblick des Technologieriesen sollten die Sorgen der Anleger bezüglich des Einflusses der Speicherchippreise auf die Profitabilität beruhigen, schrieb Samik Chatterjee in einer Reaktion vom Donnerstagabend. Er verwies auf rekordhohe Bruttomargen sowohl im vergangenen als auch im Ausblick auf das laufende Quartal./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 22:00 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 22:00 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 325,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 258,28
|
Abst. Kursziel*:
25,83%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 258,28
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,83%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
