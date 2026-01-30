Apple Aktie
|216,80EUR
|1,00EUR
|0,46%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple von 276,47 auf 286,54 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des ersten Geschäftsquartals hätten die Erwartungen ebenso übertroffen, wie der Ausblick, schrieb Edison Lee am Freitag. Dies sei allerdings im Aktienkurs bereits weitgehend eingepreist./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 06:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 06:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Hold
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 286,54
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 258,28
|
Abst. Kursziel*:
10,94%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 258,28
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,94%
|
Analyst Name::
Edison Lee
|
KGV*:
-
