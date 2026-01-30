Apple Aktie

216,80EUR 1,00EUR 0,46%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

30.01.2026 13:01:18

Apple Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple von 276,47 auf 286,54 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des ersten Geschäftsquartals hätten die Erwartungen ebenso übertroffen, wie der Ausblick, schrieb Edison Lee am Freitag. Dies sei allerdings im Aktienkurs bereits weitgehend eingepreist./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 06:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 06:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Hold
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 286,54
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
$ 258,28 		Abst. Kursziel*:
10,94%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
$ 258,28 		Abst. Kursziel aktuell:
10,94%
Analyst Name::
Edison Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Apple Inc.

