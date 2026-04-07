Apple Aktie

222,60EUR 0,65EUR 0,29%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

07.04.2026 09:47:29

Apple Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 280 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Seine Analyse jüngster App Store-Daten zeige, dass das Wachstum im März-Quartal 2026 bei um die sieben Prozent liege, belastet von eher dünnem Wachstum in den USA, schrieb David Vogt am Montag./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 20:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 280,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 258,86 		Abst. Kursziel*:
8,17%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 258,86 		Abst. Kursziel aktuell:
8,17%
Analyst Name::
David Vogt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09.03.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.03.26 Apple Neutral UBS AG
03.03.26 Apple Underweight Barclays Capital
02.03.26 Apple Neutral UBS AG
