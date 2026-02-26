NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Mit Blick auf digitale Endgeräte beginne nun eine Phase persönlicher KI-basierter Begleiter, schrieb Samik Chatterjee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Apple arbeite in dieser Hinsicht an gleich mehreren Produkten, wie zum Beispiel sogenannten Datenbrillen./rob/bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 04:01 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 05:00 / EST





