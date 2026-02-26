Apple Aktie
|232,35EUR
|-0,05EUR
|-0,02%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Mit Blick auf digitale Endgeräte beginne nun eine Phase persönlicher KI-basierter Begleiter, schrieb Samik Chatterjee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Apple arbeite in dieser Hinsicht an gleich mehreren Produkten, wie zum Beispiel sogenannten Datenbrillen./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 04:01 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 05:00 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 325,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 274,23
|
Abst. Kursziel*:
18,51%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 274,23
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,51%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
