Apple Aktie

232,35EUR -0,05EUR -0,02%
Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

26.02.2026 12:19:33

Apple Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Mit Blick auf digitale Endgeräte beginne nun eine Phase persönlicher KI-basierter Begleiter, schrieb Samik Chatterjee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Apple arbeite in dieser Hinsicht an gleich mehreren Produkten, wie zum Beispiel sogenannten Datenbrillen./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 04:01 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 05:00 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 325,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 274,23 		Abst. Kursziel*:
18,51%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 274,23 		Abst. Kursziel aktuell:
18,51%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Apple Inc.

