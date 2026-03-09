Apple Aktie
|222,25EUR
|0,50EUR
|0,23%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
09.03.2026 11:25:17
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Eine Reihe jüngst auf den Markt gebrachter neuer iPhone und Macbook-Modelle belege den Wachstumsfokus des Unternehmens, schrieb Samik Chatterjee in einer Einschätzung vom Sonntag./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 15:33 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2026 / 15:33 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 325,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 257,46
|
Abst. Kursziel*:
26,23%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 257,33
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,30%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
