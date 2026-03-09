Apple Aktie

222,25EUR 0,50EUR 0,23%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

09.03.2026 11:25:17

Apple Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Eine Reihe jüngst auf den Markt gebrachter neuer iPhone und Macbook-Modelle belege den Wachstumsfokus des Unternehmens, schrieb Samik Chatterjee in einer Einschätzung vom Sonntag./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 15:33 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2026 / 15:33 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 325,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 257,46 		Abst. Kursziel*:
26,23%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 257,33 		Abst. Kursziel aktuell:
26,30%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Apple Inc.

