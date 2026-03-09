NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Eine Reihe jüngst auf den Markt gebrachter neuer iPhone und Macbook-Modelle belege den Wachstumsfokus des Unternehmens, schrieb Samik Chatterjee in einer Einschätzung vom Sonntag./rob/gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 15:33 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2026 / 15:33 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.