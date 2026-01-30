NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Apple von 320 auf 330 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Umsätze mit dem iPhone und die Marge hätten im ersten Geschäftsquartal die Erwartungen getoppt, schrieb Michael Ng in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Auch der Ausblick sei stark, allerdings bleibe der Kostenanstieg eine Belastung./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 20:19 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.