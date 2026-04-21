Apple Aktie
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WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 325 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Nachfolgelösung für den Visionär Tim Cook sei positiv, schrieb Samik Chatterjee in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Denn mit John Ternus übernehme ein auf Produkte und Hardware fokussierter Manager den Staffelstab./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 19:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 19:34 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
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Unternehmen:
Apple Inc.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 325,00
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
$ 273,05
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Abst. Kursziel*:
19,03%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
$ 273,05
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Abst. Kursziel aktuell:
19,03%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
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KGV*:
-
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