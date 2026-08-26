Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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26.08.2026 23:38:29
Apple Sets September 9 Launch Event, With Foldable IPhone Expected
(RTTNews) - Apple Inc. (AAPL) has announced that it will hold its annual fall launch event on September 9 at its headquarters in Cupertino, California. The event will begin at 10 a.m. Pacific time and carries the tagline "Surprise and shine," alongside a glowing Apple logo.
The company is widely expected to unveil its new iPhone lineup, potentially including its first foldable iPhone, as well as new Apple Watch models and updated AirPods. Reports suggest the foldable device could feature a book-style design and carry a price of around $2,000 to $2,500, although Apple has not confirmed those details.
The event is also expected to showcase the next-generation Siri, reportedly powered by large language model technology and designed to perform more complex tasks across apps such as Messages and Calendar.
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|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
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26.08.26
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22.08.26
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Analysen zu Apple Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|269,20
|1,30%
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