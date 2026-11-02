BASE Aktie
WKN DE: A2PT19 / ISIN: JP3835260005
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02.11.2026 22:49:38
Apple Tops Expectations in Q4 as Active Installed Base Hits All-Time High
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02.11.26
|WDH/Apples iPhone-Geschäft über Börsenerwartungen - Groß-China enttäuscht (dpa-AFX)
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|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
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02.11.26
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02.11.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
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02.11.26
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Analysen zu Top's Inc. Registered Shs
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|Apple Inc.
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|-2,12%
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|Top's Inc. Registered Shs
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