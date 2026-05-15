Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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15.05.2026 11:52:00
Apple untersucht von Claude Mythos entdecktes macOS-Problem
Im Rahmen von „Project Glasswing“ arbeitet Anthropic mit Apple am Auffinden von Sicherheitslücken. Nun hat eine Security-Firma das Modell dafür verwendet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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