Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
27.10.2026 17:17:57
Apple Unveils New IMac Model With M6 Chip
(RTTNews) - On Tuesday, Apple (AAPL) announced a new iMac powered by the M6 chip, offering faster performance and enhanced AI capabilities in its slim all-in-one design. The new iMac is designed to deliver improved speed and power for families, creators and small businesses.
The new iMac features the M6 chip, delivering up to 18x faster performance than the most popular Intel-based iMac and up to 5x faster on-device AI performance than M4.
It includes a 24-inch 4.5K Retina display, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 and up to four Thunderbolt 4 ports, and comes in seven colors. Pre-orders begin October 28, with availability starting November 6.
On the Nasdaq, the shares were trading 0.96 percent up at $347.20.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
27.10.26
|Dienstagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
27.10.26
|Apple hit by ‘Crackgate’ outcry over iPhone Duo screen problems (Financial Times)
|
27.10.26
|Dow Jones aktuell: Anleger lassen Dow Jones zum Start des Dienstagshandels steigen (finanzen.at)
|
27.10.26
|Apple-Aktie tiefer: Faltbares iPhone zeigt Schwachstellen - viele Geräte fehlerhaft (dpa-AFX)
|
26.10.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
26.10.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
26.10.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|19.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|19.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|312,15
|1,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: ATX schließt deutlich im Plus -- DAX letztlich fester -- Wall Street beendet Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten klare Gewinne. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.