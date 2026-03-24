Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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24.03.2026 12:55:00
Apple verliert Home-Hardware-Manager an Smartring-Hersteller
Seit mehreren Jahren soll Apple bereits an neuen Home-Produkten arbeiten, sie wurden aber angeblich verschoben. Ein Senior-Direktor verließ den Konzern nun.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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