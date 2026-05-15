AMD Aktie

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15.05.2026 20:15:00

Arm Holdings CEO Rene Haas Has a Big Warning for Intel and AMD

Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) and Intel (NASDAQ: INTC) have been among the hottest chip stocks on the market, delivering phenomenal gains over the past year as the artificial intelligence (AI)-fueled demand for their products is leading to impressive growth in their businesses.While AMD stock has soared 300% over the past year, Intel shares have posted even bigger gains of 413% as of this writing. AMD has benefited from the lucrative contracts it has signed with hyperscalers and AI companies for its AI data center graphics processing units (GPUs) and server central processing units (CPUs).Meanwhile, the demand for Intel's chips is exceeding supply. The company's move into custom AI processors and the rising popularity of server CPUs for running AI inference in the cloud are tailwinds for its business. However, Arm Holdings (NASDAQ: ARM) could pose a major challenge to AMD and Intel's juggernaut, going by comments made by CEO Rene Haas on the company's latest earnings call.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 34 320,00 -3,70% Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
Intel Corp. 93,43 -6,19% Intel Corp.

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