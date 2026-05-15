AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
15.05.2026 20:15:00
Arm Holdings CEO Rene Haas Has a Big Warning for Intel and AMD
Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) and Intel (NASDAQ: INTC) have been among the hottest chip stocks on the market, delivering phenomenal gains over the past year as the artificial intelligence (AI)-fueled demand for their products is leading to impressive growth in their businesses.While AMD stock has soared 300% over the past year, Intel shares have posted even bigger gains of 413% as of this writing. AMD has benefited from the lucrative contracts it has signed with hyperscalers and AI companies for its AI data center graphics processing units (GPUs) and server central processing units (CPUs).Meanwhile, the demand for Intel's chips is exceeding supply. The company's move into custom AI processors and the rising popularity of server CPUs for running AI inference in the cloud are tailwinds for its business. However, Arm Holdings (NASDAQ: ARM) could pose a major challenge to AMD and Intel's juggernaut, going by comments made by CEO Rene Haas on the company's latest earnings call.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
15.05.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
13.05.26
|S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
08.05.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
08.05.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 legt nachmittags zu (finanzen.at)
|
08.05.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
08.05.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
06.05.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.05.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|06.05.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|AMD Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|AMD Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|AMD Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.05.26
|AMD Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|22.04.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.24
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|365,00
|-5,55%
|Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|34 320,00
|-3,70%
|Intel Corp.
|93,43
|-6,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.