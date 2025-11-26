Aroundtown Aktie

2,99EUR -0,19EUR -5,92%
Aroundtown für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

26.11.2025 08:58:53

Aroundtown SA Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Aroundtown nach Zahlen des Gewerbeimmobilien-Spezialisten auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2,10 Euro belassen. Der annualisierte Wert für die wichtige operative Branchenkennziffer FFO 1 habe in den ersten neun Monaten des Jahres den Erwartungen entsprochen, schrieb Paul May am Mittwoch. Seine diesbezügliche Jahresprognose liege am unteren Ende der bestätigten Unternehmens-Zielspanne. Die Verschuldung bleibe auf einem erhöhten Niveau, und die Leerstandsquoten seien gestiegen. Wegen Refinanzierungsbedarf dürften die Gewinne in den kommenden fünf Jahren schrumpfen./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 07:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 07:17 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Aroundtown SA Underweight
Unternehmen:
Aroundtown SA 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
2,10 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
2,95 € 		Abst. Kursziel*:
-28,81%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
2,99 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-29,77%
Analyst Name::
Paul May 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Aroundtown SA

Analysen zu Aroundtown SA

08:58 Aroundtown Underweight Barclays Capital
08:57 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
10.11.25 Aroundtown Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.25 Aroundtown Buy Warburg Research
23.09.25 Aroundtown Buy Warburg Research

Aktien in diesem Artikel

Aroundtown SA 2,95 -7,11% Aroundtown SA

