Aroundtown Aktie
|2,99EUR
|-0,19EUR
|-5,92%
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
Aroundtown SA Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Aroundtown nach Zahlen des Gewerbeimmobilien-Spezialisten auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2,10 Euro belassen. Der annualisierte Wert für die wichtige operative Branchenkennziffer FFO 1 habe in den ersten neun Monaten des Jahres den Erwartungen entsprochen, schrieb Paul May am Mittwoch. Seine diesbezügliche Jahresprognose liege am unteren Ende der bestätigten Unternehmens-Zielspanne. Die Verschuldung bleibe auf einem erhöhten Niveau, und die Leerstandsquoten seien gestiegen. Wegen Refinanzierungsbedarf dürften die Gewinne in den kommenden fünf Jahren schrumpfen./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 07:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 07:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Underweight
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
2,10 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
2,95 €
|
Abst. Kursziel*:
-28,81%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
2,99 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-29,77%
|
Analyst Name::
Paul May
|
KGV*:
-
