WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

26.11.2025 08:57:24

Aroundtown SA Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Aroundtown nach Quartalszahlen des Gewerbeimmobilien-Spezialisten auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2 Euro belassen. Der Rückgang bei der wichtigen operativen Branchenkennziffer FFO 1 habe sich gegenüber dem ersten Halbjahr beschleunigt, schrieb Stephanie Dossmann am Mittwoch. Verantwortlich dafür seien niedrigere Geschäftsbeiträge von Gemeinschaftsunternehmen sowie gestiegene Kupons für unbefristete Schuldverschreibungen. Zudem stiegen die Leerstandsquoten im Office-Bereich. Die Jahresziele seien indes bestätigt worden./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Aroundtown SA Underperform
Unternehmen:
Aroundtown SA
Analyst: Jefferies & Company Inc.
2,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
Kurs*: 2,95 €
-32,20%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
Kurs aktuell: 2,99 €
-33,11%
Analyst Name::
Analyst Name: Stephanie Dossmann
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

