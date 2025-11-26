Aroundtown Aktie
|2,99EUR
|-0,19EUR
|-5,92%
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
Aroundtown SA Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Aroundtown nach Quartalszahlen des Gewerbeimmobilien-Spezialisten auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2 Euro belassen. Der Rückgang bei der wichtigen operativen Branchenkennziffer FFO 1 habe sich gegenüber dem ersten Halbjahr beschleunigt, schrieb Stephanie Dossmann am Mittwoch. Verantwortlich dafür seien niedrigere Geschäftsbeiträge von Gemeinschaftsunternehmen sowie gestiegene Kupons für unbefristete Schuldverschreibungen. Zudem stiegen die Leerstandsquoten im Office-Bereich. Die Jahresziele seien indes bestätigt worden./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Underperform
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
2,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
2,95 €
|
Abst. Kursziel*:
-32,20%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
2,99 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-33,11%
|
Analyst Name::
Stephanie Dossmann
|
KGV*:
-
