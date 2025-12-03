ATX-Wert OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine OMV-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in OMV gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit dem OMV-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 29,96 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die OMV-Aktie investiert, befänden sich nun 3,338 OMV-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 160,21 EUR, da sich der Wert eines OMV-Papiers am 02.12.2025 auf 48,00 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +60,21 Prozent.

Der OMV-Wert an der Börse wurde auf 15,87 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at