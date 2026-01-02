ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raiffeisen-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Raiffeisen-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Raiffeisen-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen Raiffeisen-Anteile an diesem Tag bei 15,42 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Raiffeisen-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,485 Raiffeisen-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 248,38 EUR, da sich der Wert eines Raiffeisen-Anteils am 30.12.2025 auf 38,30 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 148,38 Prozent vermehrt.

Der Raiffeisen-Wert an der Börse wurde auf 12,58 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at