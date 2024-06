ATX-Titel Raiffeisen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Raiffeisen-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Raiffeisen-Papier via Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Raiffeisen-Anteile bei 20,82 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Raiffeisen-Aktie investiert hat, hat nun 4,803 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.05.2024 auf 17,01 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 81,70 EUR wert. Damit wäre die Investition 18,30 Prozent weniger wert.

Insgesamt war Raiffeisen zuletzt 5,58 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at