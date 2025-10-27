UNIQA Insurance Aktie

UNIQA Insurance-Performance 27.10.2025 10:04:55

ATX-Titel UNIQA Insurance-Aktie: So viel hätte eine Investition in UNIQA Insurance von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in UNIQA Insurance-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das UNIQA Insurance-Papier via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 6,47 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 545,595 UNIQA Insurance-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 12,66 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 19 567,23 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 95,67 Prozent angezogen.

UNIQA Insurance markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

