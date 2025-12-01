voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Lukrativer voestalpine-Einstieg?
|
01.12.2025 10:04:31
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein voestalpine-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 01.12.2020 wurde das voestalpine-Papier via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das voestalpine-Papier bei 27,36 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 36,550 voestalpine-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des voestalpine-Papiers auf 37,16 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 358,19 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 35,82 Prozent angezogen.
voestalpine wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,37 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: voestalpine AG
