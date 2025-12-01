Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

voestalpine Aktie

voestalpine für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer voestalpine-Einstieg? 01.12.2025 10:04:31

ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein voestalpine-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein voestalpine-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in voestalpine eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 01.12.2020 wurde das voestalpine-Papier via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das voestalpine-Papier bei 27,36 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 36,550 voestalpine-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des voestalpine-Papiers auf 37,16 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 358,19 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 35,82 Prozent angezogen.

voestalpine wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,37 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: voestalpine AG

Nachrichten zu voestalpine AGmehr Nachrichten