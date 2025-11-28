voestalpine-Aktie: Wiener Privatbank erhöht Kursziel

Die Analysten der Wiener Privatbank haben ihr Kursziel ("Fairer Wert") für die voestalpine-Aktie von 28,2 auf 36,5 Euro erhöht.

Das Anlagevotum beließ der zuständige Experte Nicolas Kneip mit Blick auf die Zweitquartalszahlen des Geschäftsjahres 2025/26 bei "Halten".

Die Ergebnisse des zweiten Quartals waren sehr solide und lagen ziemlich genau bei unseren Schätzungen, schrieb Kneip in der am Freitag vorgelegten Studie. Das Unternehmen bestätigte seinen Ausblick für das operative Ergebnis (EBITDA) für 2025 und erwartet weiterhin einen Wert von 1,4 bis 1,55 Milliarden Euro. "Erfreulich war, dass man die Guidance für den Free Cash Flow erneut von 300 auf 350 Millionen Euro anheben konnte, mit tendenziell weiterer Luft nach oben", so der Analyst. Kneip sprach von "sehr ehrgeizigen Zielen, die zweifellos herausfordernd, jedoch nicht unmöglich zu erreichen sind".

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Analysten nun 2,43 Euro für 2025/26 sowie 3,46 bzw. 3,87 Euro für die beiden Folgejahre. Die Dividendenschätzungen belaufen sich für diesen Zeitraum auf jährlich 0,87 Euro bzw. 1,37 Euro sowie 1,68 Euro je Anteilsschein gerechnet.

Zum Vergleich: Am Freitag schloss die voestalpine-Aktie an der Wiener Börse bei 37,16 Euro (+1,14 Prozent).

APA