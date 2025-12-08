ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel hätte eine Investition in voestalpine von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen voestalpine-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurden voestalpine-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der voestalpine-Aktie betrug an diesem Tag 29,04 EUR. Bei einem voestalpine-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 344,412 voestalpine-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des voestalpine-Papiers auf 37,84 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 032,55 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +30,33 Prozent.

voestalpine wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,49 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at