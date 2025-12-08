Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

voestalpine Aktie

WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

Performance im Blick 08.12.2025 10:04:39

ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel hätte eine Investition in voestalpine von vor 10 Jahren abgeworfen

ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel hätte eine Investition in voestalpine von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen voestalpine-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurden voestalpine-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der voestalpine-Aktie betrug an diesem Tag 29,04 EUR. Bei einem voestalpine-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 344,412 voestalpine-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des voestalpine-Papiers auf 37,84 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 032,55 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +30,33 Prozent.

voestalpine wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,49 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: voestalpine AG

26.11.25 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
24.11.25 voestalpine kaufen Barclays Capital
17.11.25 voestalpine Buy UBS AG
14.10.25 voestalpine buy Deutsche Bank AG
27.08.25 voestalpine buy Deutsche Bank AG
09:53 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
09:41 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49
06.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen am Montag schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.
