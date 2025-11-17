voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Investmentbeispiel
|
17.11.2025 10:03:54
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in voestalpine von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der voestalpine-Aktie via Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 18,43 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die voestalpine-Aktie investiert, befänden sich nun 542,594 voestalpine-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 14.11.2025 auf 34,44 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 686,92 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 86,87 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von voestalpine bezifferte sich zuletzt auf 5,90 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
