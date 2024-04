Aufschläge in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen mittags zu

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt aktuell.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,78 Prozent stärker bei 18 093,71 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,829 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 0,064 Prozent höher bei 17 965,95 Punkten, nach 17 954,48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 17 965,95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 162,56 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der DAX bereits um 0,384 Prozent nach. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 12.03.2024, den Stand von 17 965,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.01.2024, erreichte der DAX einen Wert von 16 704,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.04.2023, wurde der DAX mit einer Bewertung von 15 703,60 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 7,90 Prozent. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 567,16 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit RWE (+ 3,25 Prozent auf 32,36 EUR), Rheinmetall (+ 2,14 Prozent auf 544,20 EUR), Siemens Energy (+ 2,10 Prozent auf 17,79 EUR), Deutsche Bank (+ 2,04 Prozent auf 14,88 EUR) und EON SE (+ 2,03 Prozent auf 12,55 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Infineon (-0,99 Prozent auf 32,48 EUR), Sartorius vz (-0,52 Prozent auf 343,70 EUR), QIAGEN (-0,31 Prozent auf 38,22 EUR), Porsche Automobil vz (-0,27 Prozent auf 50,98 EUR) und Daimler Truck (-0,17 Prozent auf 45,65 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 807 323 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 199,946 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,21 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,32 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

