Aufschläge in Frankfurt: DAX liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Am Donnerstag legte der DAX via XETRA schlussendlich um 0,83 Prozent auf 16 567,35 Punkte zu. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,658 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,055 Prozent auf 16 440,66 Punkte an der Kurstafel, nach 16 431,69 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 16 421,20 Punkte, das Tageshoch hingegen 16 579,12 Zähler.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der DAX bereits um 0,932 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 18.12.2023, einen Stand von 16 650,55 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 18.10.2023, den Wert von 15 094,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.01.2023, wurde der DAX mit 15 181,80 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2024 sank der Index bereits um 1,20 Prozent. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 16 963,47 Punkte. Bei 16 345,02 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 4,81 Prozent auf 34,10 EUR), Siemens Energy (+ 3,44 Prozent auf 11,72 EUR), Rheinmetall (+ 2,58 Prozent auf 334,20 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,38 Prozent auf 210,80 EUR) und Commerzbank (+ 2,32 Prozent auf 11,26 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Bayer (-2,06 Prozent auf 32,52 EUR), EON SE (-1,68 Prozent auf 12,33 EUR), QIAGEN (-0,77 Prozent auf 41,00 EUR), RWE (-0,59 Prozent auf 36,92 EUR) und Symrise (-0,58 Prozent auf 95,44 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. 13 654 293 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 169,115 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,74 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,48 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at