Aufschläge in Frankfurt: DAX mit grünem Vorzeichen

Am Montagmittag agieren die Börsianer in Frankfurt vorsichtiger.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,02 Prozent höher bei 17 726,47 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 1,706 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,345 Prozent höher bei 17 784,03 Punkten in den Montagshandel, nach 17 722,88 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Montag bei 17 712,83 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 829,10 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 12.07.2024, notierte der DAX bei 18 748,18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, den Stand von 18 772,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, bei 15 832,17 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 5,71 Prozent nach oben. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Hannover Rück (+ 3,84 Prozent auf 224,40 EUR), Rheinmetall (+ 1,56 Prozent auf 546,80 EUR), Commerzbank (+ 1,50 Prozent auf 12,49 EUR), Brenntag SE (+ 0,79 Prozent auf 64,18 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,78 Prozent auf 438,20 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,22 Prozent auf 29,10 EUR), Sartorius vz (-0,93 Prozent auf 246,00 EUR), QIAGEN (-0,60 Prozent auf 41,36 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-0,60 Prozent auf 133,56 EUR) und BMW (-0,55 Prozent auf 79,26 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 605 413 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 221,542 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Im DAX weist die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,95 Prozent.

Redaktion finanzen.at