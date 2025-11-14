Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Aktie im Blick
|
14.11.2025 14:43:46
Brenntag SE-Analyse: DZ BANK verleiht Brenntag SE-Aktie Verkaufen in jüngster Analyse
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Brenntag von 48 auf 45 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. "Das dritte Quartal reiht sich nahtlos in die Ergebnisse der ersten sechs Monate ein. Dies ist vor allem auf die schwache Nachfrage aus der Industriebranche zurückzuführen", schrieb Peter Spengler am Freitag in seinem Resümee. Er begrüßt die Abkehr von den bisherigen Aufspaltungsplänen.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Brenntag SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 14:26 Uhr um 0,9 Prozent auf 49,37 EUR ab. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 75 326 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier büßte seit Jahresbeginn 2025 11,6 Prozent ein.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 13:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Brenntag SEmehr Nachrichten
|
13.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
13.11.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
13.11.25
|Schwacher Handel: So steht der LUS-DAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
13.11.25
|Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
13.11.25
|Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Brenntag SE-Aktie mit Hold (finanzen.at)
|
12.11.25
|XETRA-Handel: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
12.11.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Mittwochnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)