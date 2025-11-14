Brenntag Aktie

Brenntag für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Aktie im Blick 14.11.2025 14:43:46

Brenntag SE-Analyse: DZ BANK verleiht Brenntag SE-Aktie Verkaufen in jüngster Analyse

Brenntag SE-Analyse: DZ BANK verleiht Brenntag SE-Aktie Verkaufen in jüngster Analyse

Brenntag SE-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch DZ BANK-Analyst Peter Spengler unterzogen.

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Brenntag von 48 auf 45 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. "Das dritte Quartal reiht sich nahtlos in die Ergebnisse der ersten sechs Monate ein. Dies ist vor allem auf die schwache Nachfrage aus der Industriebranche zurückzuführen", schrieb Peter Spengler am Freitag in seinem Resümee. Er begrüßt die Abkehr von den bisherigen Aufspaltungsplänen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Brenntag SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 14:26 Uhr um 0,9 Prozent auf 49,37 EUR ab. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 75 326 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier büßte seit Jahresbeginn 2025 11,6 Prozent ein.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 13:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: iStockphoto

Nachrichten zu Brenntag SEmehr Nachrichten