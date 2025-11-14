Brenntag SE-Analyse: DZ BANK verleiht Brenntag SE-Aktie Verkaufen in jüngster Analyse

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Brenntag von 48 auf 45 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. "Das dritte Quartal reiht sich nahtlos in die Ergebnisse der ersten sechs Monate ein. Dies ist vor allem auf die schwache Nachfrage aus der Industriebranche zurückzuführen", schrieb Peter Spengler am Freitag in seinem Resümee. Er begrüßt die Abkehr von den bisherigen Aufspaltungsplänen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Brenntag SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 14:26 Uhr um 0,9 Prozent auf 49,37 EUR ab. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 75 326 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier büßte seit Jahresbeginn 2025 11,6 Prozent ein.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 13:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



