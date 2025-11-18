Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Zukauf
|
18.11.2025 11:58:00
Brenntag-Aktie etwas schwächer: Chemikalienhändler stärkt Präsenz in Texas und New Mexico
Einen Kaufpreis nannte Brenntag nicht. Chem Tech Services hat in den vergangenen 12 Monaten einen Umsatz von über 80 Millionen US-Dollar erzielt.
Die Brenntag-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 0,27 Prozent auf 48,11 Euro.
DOW JONES-
