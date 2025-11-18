Brenntag Aktie

WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

18.11.2025 11:58:00

Brenntag-Aktie etwas schwächer: Chemikalienhändler stärkt Präsenz in Texas und New Mexico

Brenntag-Aktie etwas schwächer: Chemikalienhändler stärkt Präsenz in Texas und New Mexico

Brenntag kauft in den USA zu. Wie der Chemikalienhändler mitteilte, übernimmt er Chem Tech Services, einen führenden Anbieter von Produktionschemikalien mit Fokus auf Ölfelder in Texas und New Mexico.

Einen Kaufpreis nannte Brenntag nicht. Chem Tech Services hat in den vergangenen 12 Monaten einen Umsatz von über 80 Millionen US-Dollar erzielt.

Die Brenntag-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 0,27 Prozent auf 48,11 Euro.

DOW JONES-

