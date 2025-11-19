Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Rentabler Brenntag SE-Einstieg?
|
19.11.2025 10:05:09
DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Brenntag SE von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurde die Brenntag SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Brenntag SE-Aktie bei 58,30 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Brenntag SE-Aktie investierten, hätten nun 17,153 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Brenntag SE-Aktien wären am 18.11.2025 813,55 EUR wert, da der Schlussstand 47,43 EUR betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 18,64 Prozent verringert.
Brenntag SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,97 Mrd. Euro gelistet. Das Brenntag SE-Papier wurde am 29.03.2010 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Brenntag SE-Anteils belief sich damals auf 51,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
