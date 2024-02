Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Handelsende stärker

Der MDAX machte am Abend Gewinne.

Der MDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,42 Prozent fester bei 26 095,34 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 245,948 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,269 Prozent auf 25 797,93 Punkte an der Kurstafel, nach 25 728,84 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 25 797,93 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26 106,38 Punkten.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Der MDAX lag vor einem Monat, am 12.01.2024, bei 26 296,91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, erreichte der MDAX einen Wert von 25 290,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, verzeichnete der MDAX einen Stand von 28 394,76 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Minus von 2,77 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 27 272,39 Punkten. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Nordex (+ 10,53 Prozent auf 10,51 EUR), Delivery Hero (+ 4,50 Prozent auf 19,32 EUR), HENSOLDT (+ 3,64 Prozent auf 31,28 EUR), SMA Solar (+ 3,41 Prozent auf 54,55 EUR) und HUGO BOSS (+ 3,35 Prozent auf 62,30 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Nemetschek SE (-1,69 Prozent auf 88,66 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,45 Prozent auf 110,25 EUR), JENOPTIK (-0,28 Prozent auf 28,10 EUR), KRONES (-0,17 Prozent auf 115,20 EUR) und Bechtle (-0,04 Prozent auf 49,80 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 3 115 760 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX hat die Talanx-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 17,250 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Die Lufthansa-Aktie weist mit 5,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die RTL-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,31 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at