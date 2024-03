Aufschläge in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im LUS-DAX

Schlussendlich bewegte sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,38 Prozent höher bei 18 228,50 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 18 231,50 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 132,00 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 22.02.2024, wurde der LUS-DAX auf 17 416,00 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 22.12.2023, bewegte sich der LUS-DAX bei 16 706,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.03.2023, bewegte sich der LUS-DAX bei 15 127,00 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,87 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 633,00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,00 Zählern.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 4,23 Prozent auf 16,53 EUR), Sartorius vz (+ 2,50 Prozent auf 381,70 EUR), Zalando (+ 2,45 Prozent auf 24,66 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,31 Prozent auf 230,00 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,27 Prozent auf 39,86 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Infineon (-2,12 Prozent auf 31,22 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,64 Prozent auf 436,50 EUR), BMW (-1,26 Prozent auf 103,65 EUR), Hannover Rück (-1,12 Prozent auf 247,10 EUR) und QIAGEN (-1,06 Prozent auf 39,99 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 8 343 995 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 202,560 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 3,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,75 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

