Aufschläge in New York: Dow Jones klettert nachmittags

Heute zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,27 Prozent fester bei 38 482,31 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 11,606 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,434 Prozent höher bei 38 546,77 Punkten in den Dienstagshandel, nach 38 380,12 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 38 545,28 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 38 350,46 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 37 466,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2023, erreichte der Dow Jones einen Wert von 34 095,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 33 891,02 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 2,03 Prozent. Bei 38 783,62 Punkten verzeichnete der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 37 122,95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Walgreens Boots Alliance (+ 3,79 Prozent auf 23,00 USD), Nike (+ 2,29 Prozent auf 101,96 USD), Walt Disney (+ 2,27 Prozent auf 98,84 USD), Johnson Johnson (+ 1,81 Prozent auf 158,62 USD) und Cisco (+ 1,67 Prozent auf 50,34 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Amgen (-1,25 Prozent auf 317,95 USD), Salesforce (-1,04 Prozent auf 285,10 USD), McDonalds (-0,93 Prozent auf 283,32 USD), American Express (-0,50 Prozent auf 204,91 USD) und Intel (-0,49 Prozent auf 42,56 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 947 459 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im Dow Jones mit 2,841 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet mit 6,74 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,86 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

