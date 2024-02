Aufschläge in New York: NASDAQ 100 beendet den Mittwochshandel mit Gewinnen

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 1,18 Prozent fester bei 17 807,63 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,730 Prozent auf 17 728,90 Punkte an der Kurstafel, nach 17 600,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17 619,92 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 815,18 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ 100 bereits um 0,750 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, bei 16 832,92 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 14.11.2023, bei 15 812,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.02.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 12 590,89 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 7,64 Prozent. Bei 18 041,45 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. 16 249,19 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Enphase Energy (+ 6,52 Prozent auf 131,62 USD), Illumina (+ 5,23 Prozent auf 140,74 USD), JDcom (+ 4,56 Prozent auf 23,14 USD), Netflix (+ 4,47 Prozent auf 579,33 USD) und Zscaler (+ 4,31 Prozent auf 253,27 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen The Kraft Heinz Company (-5,45 Prozent auf 34,16 USD), Biogen (-2,61 Prozent auf 220,74 USD), Charter A (-1,83 Prozent auf 287,28 USD), Airbnb (-1,74 Prozent auf 148,20 USD) und PepsiCo (-0,81 Prozent auf 167,52 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 14 749 712 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,881 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

