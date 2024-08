Aufschläge in Wien: ATX Prime beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone

Der ATX Prime verbucht im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr Gewinne in Höhe von 0,34 Prozent auf 1 860,73 Punkte. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,004 Prozent tiefer bei 1 854,41 Punkten, nach 1 854,48 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 1 864,32 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 854,41 Punkten lag.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 1,18 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bewegte sich der ATX Prime bei 1 809,03 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, lag der ATX Prime noch bei 1 785,39 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, wies der ATX Prime 1 643,84 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,56 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 1 889,08 Punkte. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit PORR (+ 2,16 Prozent auf 14,18 EUR), voestalpine (+ 1,54 Prozent auf 23,68 EUR), Marinomed Biotech (+ 0,98 Prozent auf 10,30 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,98 Prozent auf 19,65 EUR) und OMV (+ 0,89 Prozent auf 38,58 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Lenzing (-0,91 Prozent auf 32,50 EUR), Flughafen Wien (-0,78 Prozent auf 50,80 EUR), Raiffeisen (-0,55 Prozent auf 18,19 EUR), DO (-0,51 Prozent auf 155,20 EUR) und EVN (-0,50 Prozent auf 30,15 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 22 616 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime mit 25,761 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 10,91 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at