Aufschläge in Zürich: SMI legt nachmittags zu

Der SMI steigt am Nachmittag.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,67 Prozent höher bei 11 455,67 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,239 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,400 Prozent fester bei 11 425,10 Punkten, nach 11 379,58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 11 464,31 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 11 375,12 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Der SMI bewegte sich noch vor einem Monat, am 15.03.2024, bei 11 676,13 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 15.01.2024, einen Stand von 11 207,51 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, wies der SMI einen Stand von 11 342,86 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 2,56 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11 799,91 Punkten. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Richemont (+ 2,50 Prozent auf 131,25 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,93 Prozent auf 42,68 CHF), Partners Group (+ 1,85 Prozent auf 1 294,50 CHF), Geberit (+ 1,75 Prozent auf 511,60 CHF) und Swiss Re (+ 1,65 Prozent auf 107,75 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Logitech (-6,87 Prozent auf 74,24 CHF), Givaudan (-0,20 Prozent auf 3 908,00 CHF), Nestlé (+ 0,13 Prozent auf 93,16 CHF), Swisscom (+ 0,19 Prozent auf 519,00 CHF) und Novartis (+ 0,21 Prozent auf 86,28 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 1 919 505 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 250,361 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,60 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,10 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

