04.11.2025 07:01:06

Ausblick: AUTO1 präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AUTO1 wird am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,134 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte AUTO1 0,040 EUR je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 27,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,60 Milliarden EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,04 Milliarden EUR aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,414 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,090 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,85 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 6,27 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

