WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von Auto1 bei einem Kursziel von 34 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Gebrauchtwagenhändler treibe die lange überfällige Digitalisierung voran, schrieb Giles Thorne in der am Sonntag veröffentlichten Empfehlung. Als "geborene Digital-Plattform" winke Auto1 qualitativ gutes Ergebniswachstum bis in ferne Zukunft./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 10:00 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
AUTO1
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
23,34 €
Abst. Kursziel*:
45,67%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
24,90 €
Abst. Kursziel aktuell:
36,55%
Analyst Name::
Giles Thorne
Analysen zu AUTO1
09:01
AUTO1 Buy
Jefferies & Company Inc.
03.12.25
AUTO1 Overweight
JP Morgan Chase & Co.
17.11.25
AUTO1 Overweight
Barclays Capital
13.11.25
AUTO1 Buy
Deutsche Bank AG
07.11.25
AUTO1 Buy
Goldman Sachs Group Inc.
