Ausblick: Commerzbank präsentiert Quartalsergebnisse

Commerzbank stellt am 06.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Commerzbank im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,571 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,540 EUR je Aktie gewesen.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,97 Milliarden EUR - das wäre ein Abschlag von 53,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,44 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,52 EUR, gegenüber 2,08 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 12,03 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 26,06 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at