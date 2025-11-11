voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Expertise
|
11.11.2025 07:43:00
Ausblick: voestalpine zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
voestalpine wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,411 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,150 EUR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 4,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,74 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,90 Milliarden EUR umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,19 EUR, gegenüber 0,900 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 15,36 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,74 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu voestalpine AGmehr Nachrichten
|
10.11.25
|Montagshandel in Wien: ATX letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
10.11.25
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime fester (finanzen.at)
|
10.11.25
|Börse Wien: ATX am Montagmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
10.11.25
|ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Verlust hätte ein voestalpine-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
10.11.25
|Aufschläge in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
10.11.25
|Montagshandel in Wien: ATX klettert zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
|
07.11.25
|Börse Wien: ATX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
07.11.25
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)