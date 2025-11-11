Ausblick: voestalpine zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Das sind die Prognosen der Experten für das kommende Zahlenwerk von voestalpine.

voestalpine wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,411 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,150 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 4,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,74 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,90 Milliarden EUR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,19 EUR, gegenüber 0,900 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 15,36 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,74 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

