Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Analystenstimme
|
25.11.2025 11:08:00
Barclays bleibt optimistisch: Aktie der Deutschen Börse attraktiv bewertet - Titel leicht im Plus
Der Börsenbetreiber biete eine starke Kombination aus günstiger Bewertung, Ergebnispotenzial und niedrigen Markterwartungen vor dem Kapitalmarkttag am 10. Dezember, schrieb die ab sofort für die Aktie zuständige Analystin Grace Dargan in ihrer am Montagnachmittag vorliegenden Einschätzung. Der Fokus der Veranstaltung dürfte auf den bis 2028 angestrebten jährlichen Wachstumsraten im hohen einstelligen Prozentbereich liegen. Neue Unternehmensziele für das operative Ergebnis (Ebitda) könnten 5 Prozent über den Konsensschätzungen liegen.
Die Aktie der Deutschen Börse zeigt sich auf XETRA zeitweise 0,37 Prozent höher bei 216,80 Euro.
LONDON (dpa-AFX Broker)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com
Nachrichten zu Deutsche Börse AGmehr Nachrichten
|
24.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
24.11.25
|DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
24.11.25
|Starker Wochentag in Europa: So steht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
24.11.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
24.11.25
|Börse Frankfurt: So performt der DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
24.11.25
|Schwache Performance in Frankfurt: So steht der LUS-DAX mittags (finanzen.at)
|
24.11.25
|DAX aktuell: Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
24.11.25
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)