BASF-Analyse: Aktie von UBS AG mit Neutral bewertet

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF auf "Neutral" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Geoff Haire geht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie davon aus, dass die erhöhten Energie- und Rohstoffkosten zunächst zu einem Preisanstieg bei Chemieprodukten führen. Typischerweise folgten darauf dann aber Kapazitätsanpassungen und im letzten Schritt eine nachlassende Nachfrage. Er geht davon aus, dass zyklische Chemieunternehmen zunächst von höheren Preisen profitieren könnten, bevor sich dies dann bei den Volumina bemerkbar macht. Unternehmen aus den Bereichen Konsumentenchemie und Gase bleiben wegen ihres defensiven Charakters seine bevorzugte Wahl in der Branche. Namentlich nannte er Air Liquide, Novonesis und Croda. Gemieden werden sollten Lanxess, K+S und Victrex.

Aktienanalyse online: Die BASF-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:06 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 50,54 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kursabnahme-Möglichkeit von 7,00 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 1 314 843 BASF-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 13,8 Prozent aufwärts. Die kommenden Q1 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 30.04.2026 veröffentlicht.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:08 / GMT



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