BASF Aktie

44,86EUR -2,33EUR -4,94%
BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.03.2026 08:25:36

BASF Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Outperform" belassen. James Hooper blickt in seinem Branchenkommentar vom Montagnachmittag auf die Folgen des Iran-Krieges für europäische Chemieunternehmen, sollte der Konflikt länger als ein paar Wochen andauern. Die dann längerfristig höheren Öl- und Gaspreise würden wohl die Konsumlaune der Menschen bremsen - und damit einer breiten Nachfrageerholung im Weg stehen, die die Chemieindustrie in ihrer Krise eigentlich brauche. Zudem könnten die Margen der Chemieunternehmen unter Druck geraten. Angesichts der breiten Aufstellung der Branche, würde es aber auch Gewinner geben - etwa Unternehmen, die Produkte herstellten, die sonst auf dem Iran oder per Schiff durch die Straße von Hormus kämen. Dazu zählten Methanol, Ethylen, Polyethylen sowie Harnstoff und Ammoniak./mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 16:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 16:35 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Outperform
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
53,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
46,27 € 		Abst. Kursziel*:
14,55%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
44,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,15%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BASF

mehr Nachrichten

Analysen zu BASF

mehr Analysen
08:25 BASF Outperform Bernstein Research
02.03.26 BASF Kaufen DZ BANK
02.03.26 BASF Hold Deutsche Bank AG
27.02.26 BASF Neutral UBS AG
27.02.26 BASF Underweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BASF 44,98 -4,68% BASF

Aktuelle Aktienanalysen

12:41 AXA Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:41 DHL Group Buy Jefferies & Company Inc.
12:40 Swiss Re Sell Goldman Sachs Group Inc.
12:40 National Grid Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:38 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:08 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
10:56 Erste Group Bank verkaufen Baader Bank
10:48 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
10:47 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
10:36 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
10:35 Kering Neutral UBS AG
10:34 Saint-Gobain Sell UBS AG
10:32 ASML NV Buy UBS AG
10:20 HSBC Holdings Neutral UBS AG
09:57 Apple Underweight Barclays Capital
09:54 Hennes & Mauritz AB Neutral UBS AG
09:42 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:41 flatexDEGIRO Buy UBS AG
09:41 Beiersdorf Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:59 Lufthansa Underweight Barclays Capital
08:59 easyJet Overweight Barclays Capital
08:53 RHI Magnesita buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:48 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:48 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:48 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:47 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:45 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:45 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:44 DEUTZ Buy Warburg Research
08:39 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:38 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
08:25 Linde Outperform Bernstein Research
08:25 BASF Outperform Bernstein Research
08:25 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
08:24 Air Liquide Outperform Bernstein Research
08:24 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
08:23 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
08:20 Beiersdorf Sector Perform RBC Capital Markets
08:10 AUMOVIO Market-Perform Bernstein Research
08:08 Beiersdorf Sell UBS AG
07:43 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:19 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
06:37 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:33 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:32 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
06:31 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:31 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen