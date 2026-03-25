BASF Aktie
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WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. Der Tenor der anwesenden dreizehn Top-Manager europäischer Chemiekonzerne sei verhalten optimistisch gewesen, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch in seinem Kommentar zur Branchenkonferenz von JPMorgan am Vortag. Einige hätten auf zunehmende Signale für vorgezogene Käufe oder auch Panikkäufe und bessere Preissetzungsmacht wegen Produktionsproblemen hingewiesen, vor allem im asiatisch-pazifischen Raum. Ebenso wurde auf höhere Öl- und Energiepreise durch den Nahost-Krieg verwiesen. Der Branche winke enormes Ergebnispotenzial, das in der genauen Höhe abhängig sei von der Dauer der Verwerfungen durch den Krieg und der Nachfrage-Elastizität. BASF habe für das zweite Quartal am optimistischsten geklungen. Udeshi hat aber zunächst andere Favoriten - gerade die auf "Overweight" hochgestufte Lanxess vor ihrem Bericht über das erste Quartal Anfang Mai./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Underweight
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Unternehmen:
BASF
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Underweight
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Kurs*:
49,17 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Underweight
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Kurs aktuell:
49,89 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Chetan Udeshi
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KGV*:
-
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