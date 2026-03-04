BASF Aktie
|46,25EUR
|0,46EUR
|1,00%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF von 62 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Georgina Fraser passte ihre Schätzungen am Mittwoch an den jüngsten Quartalsbericht der Ludwigshafener an. Mit ihrer Prognose für das bereinigte operative Ergebnis 2026 liegt sie mit 6,9 Milliarden Euro über dem Konsens knapp unter dem oberen Ende der Zielspanne des Konzerns./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 12:59 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Buy
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
61,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
46,61 €
|
Abst. Kursziel*:
30,87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
46,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,89%
|
Analyst Name::
Georgina Fraser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BASF
|
12:26
|Börse Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
03.03.26
|Aktien von Bayer, LANXESS und BASF stark unter Druck - Energiepreise sorgen für Verluste (dpa-AFX)
|
03.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: Deutlicher Rückschlag am Dienstagmittag für den LUS-DAX (finanzen.at)
|
03.03.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Dienstagmittag tiefrot (finanzen.at)
|
03.03.26