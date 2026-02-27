BASF Aktie
|48,69EUR
|-1,00EUR
|-2,01%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Neutral" belassen. Die Mittelpunkte der Zielspannen für operatives Ergebnis und Free Cashflow für 2026 lägen unter den Erwartungen, worauf die Anleger negativ reagieren dürften, schrieb Geoff Haire am Freitag nach dem Geschäftsbericht./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Neutral
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
48,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
48,34 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,70%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
48,69 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,42%
|
Analyst Name::
Geoff Haire
|
KGV*:
-
